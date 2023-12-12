Гетманцев заявил, что власть не видит ни копейки доходов у 7,4 млн украинцев

https://racurs.ua/n190272-getmancev-zayavil-chto-vlast-ne-vidit-ni-kopeyki-dohodov-u-7-4-mln-ukraincev.html

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Данило Гетманцев, голова профільного комітету Ради та один з впливових нардепів монобільшості партії «Слуга народу» у парламенті, заявив, що влада не бачить ні копійки доходів у 7,4 млн громадян.

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За його словами, державна податкова служба від початку повномасштабної війни не має даних про доходи 13,1 млн із 43,1 мільйона осіб, які зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб.

З початку війни 7,4 мільйона українців (за вирахуванням пенсіонерів, дітей та осіб, що зареєстровані на окупованих територіях), за даними Податкової, не отримують жодної копійки доходів, — написав у своєму телеграм-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Гетманцев вважає, що ці люди насправді отримують доходи, але нелегально.