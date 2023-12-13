Новая ПВО для Украины – Норвегия передает дополнительные NASAMS, Германия до конца года – Patriot

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Пакет допомоги від Норвегії включатиме додаткові системи ППО NASAMS.

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Норвегія передасть Україні додаткове обладнання для протиповітряної оборони, а також виділить понад 3 мільярди норвезьких крон для підтримки критично важливих державних послуг. Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре за підсумками зустрічі із президентом Володимиром Зеленським 13 грудня.

Норвегія передасть Україні додаткове обладнання ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (30 млн доларів). Деякі відправляються з власних складів, а інші замовляються у виробників для доставки пізніше.

Також Норвегія виділяє Україні ще 3 мільярди норвезьких крон (273 млн доларів) на гуманітарну підтримку: освіта, охорона здоров’я та виплата пенсій. Ця підтримка буде надаватися через Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформ в Україні (URTF) Світового банку.

Крім того, цей пакет допомоги передбачає 1 мільярд норвезьких крон на співфінансування для нарощування спроможностей оборонної промисловості виробляти більше боєприпасів і ракет.

А ще — 137 мільйонів норвезьких крон на підтримку зимового плану реагування ООН (їжа та вода, теплий одяг, ковдри та місця для проживання людей, якщо їх житло буде зруйновано взимку).

Таке фінансування є доповненням до внесків, уже оголошених у 2023 році.

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Другу систему Patriot Німеччина передасть Україні до кінця року. Про це заявив 13 грудня Олаф Шольц, глава німецького уряду. Канцлера під час виступу у Бундестазі подякував своєму міністру оборони Борису Пісторіусу, який під час нещодавнього візиту в Київ пообіцяв передати додаткові Iris-T, протидронні системи та сенсори.

Він також назвав у числі того, що передається у рамках зимового пакету допомоги, БМП, боєприпаси, зимовий одяг для солдатів і генератори. Це все те, чого Україна потребує найбільше та негайно. Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року, — заявив канцлер.

Він поінформував про щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні — 8 млрд євро — пряму військову допомогу Україні в наступному році.