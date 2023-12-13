ЕСПЧ начал рассматривать «крымское дело» по существу

https://racurs.ua/n190315-espch-nachal-rassmatrivat-krymskoe-delo-po-suschestvu.html

Ракурс

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) 13 грудня почав розгляд по суті справи «Україна проти росії» щодо окупації Криму.

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Україна звинувачує росію у систематичному порушенні Європейської конвенції про захист прав людини в анексованому Криму з лютого 2014 року.

Сьогодні у приміщенні Європейського суду з прав людини у Страсбурзі відбулися усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи «Україна проти росії» за №№ 20958/14 та 38334/18, повідомляє Міністерство юстиції України.

На цьому засіданні Україна доводила ЄСПЛ, які саме порушення прав людини вчиняє російська федерація на окупованій території. Мова йшла про існування системної адміністративної практики порушень прав людини з боку росії з часу окупації Автономної республіки Крим та міста Севастополь.

Позицію України під час усних слухань захищали заступник міністра юстиції України Ірина Мудра та уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко

Ірина Мудра повідомила, що росія несе відповідальність перед судом за порушення прав людини, вчинені її власними силами, а також за порушення, вчинені її місцевими підлеглими, починаючи з дня державного перевороту.

Вона несе відповідальність не лише за акти фізичного насильства, які сталися протягом кількох тижнів після державного перевороту, а й за кампанію політичних репресій, яку згодом запровадив її маріонетковий режим у Криму. Широко поширені та систематичні порушення прав людини, вчинені росією та її ставлениками в Криму, від самого початку були спрямовані проти етнічних та релігійних меншин, проукраїнських активістів та журналістів, військовослужбовців українських збройних сил, і всі ті особи, групи та організації, які виступали проти російської окупації або, як вважалося, виступають проти російської окупації, — повідомила Мудра суддям.

Маргарита Сокоренко нагадала, що з початку окупації Криму у 2014 році, рік за роком, ситуація з дотриманням прав людини на окупованій території Криму погіршується. Постраждалі від дій окупаційної влади не можуть захисти свої порушені права та отримати компенсацію внаслідок незаконних та варварських дій російських окупантів, а росія відмовляється співпрацювати з будь-якою стороною щодо розслідування фактів порушення прав людини на окупованих територіях України, що значно поглиблює й без того невтішну ситуацію з їх дотриманням.

Беручи до уваги заяви та докази, надані Україною за останні 9 років, включаючи сьогоднішні заяви під час усних слухань, уряд України просить ЄСПЛ визнати росію відповідальною за порушення прав людини, гарантованих Конвенцією, які розглядаються в цій міждержавній справі.

14 січня 2021 року ЄСПЛ оголосив ухвалу щодо прийнятності справи «Україна проти росії (щодо Криму)», визнавши її частково прийнятною, та прийняв рішення про приєднання до міждержавної справи «Україна проти рф» щодо політичних в’язнів.