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Ракурс
Шанс договориться о помощи Украине - Конгресс США уйдет на рождественские каникулы позже

Шанс договориться о помощи Украине — Конгресс США уйдет на рождественские каникулы позже

13 дек 2023, 19:51
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Народна депутатка Олександра Устінова повідомила, що роботу Конгресу США продовжено на тиждень — замість розійтися на «різдвяні канікули» 15 грудня, сенатори працюватимуть до 21 грудня.


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А отже, шанси, що вони встигнуть ухвалити пакет допомоги Україні до Різдва, значно зростають.

«Ракурс» раніше писав, що низка представників Демократичної та Республіканської партій у Конгресі США виступили проти того, щоб йти на різдвяні канікули, поки не буде прийнято рішення щодо подальшого фінансування України.

З 14 грудня американський Конгрес мав піти на канікули, які триватимуть близько місяця.

Президент Байден 12 грудня на прес-конференції після переговорів з Володимиром Зеленським сказав, що провал голосування за виділення додаткових ресурсів Україні та Ізраїлю буде найкращим різдвяним подарунком володимиру путіну.

У Конгресі США наразі перебуває законопроект Байдена про понад 60 млрд додаткових коштів для України на 2024 рік.

Источник: Ракурс


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