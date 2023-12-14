Пограничники отогнали российскую ДРГ из Сумщины

Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині.

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Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах наші бійці відкрили вогонь на ураження — зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони України, залучили артилерійський та мінометний розрахунки, повідомляють в Держприкордонслужбі.

У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.

На кордонах Сумської області росіяни змінили тактику — посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп.

Про це розповів на початку грудня голова Сумської ОВА Володимир Артюх в інтерв’ю «Укрінформу»:

На Сумщині в останні два місяці обстріли посилилися, а ще — додалися дії диверсійних груп. Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з рф — понад 560 км,

За його словами, ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ.

Трьох убили, одного забрали в полон — це подробиці однієї з атак російської ДРГ на Чернігівщині.

У ніч з 30 листопада на 1 грудня біля села Миколаївка Новгород-Сіверського району зайшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. У бліндажі біля кордону на чергуванні було четверо прикордонників. Росіяни вбили трьох.

Двох прикордонників знайшли розстріляними біля бліндажа, третього застрелили всередині, четвертий зник. Про 47-річного Миколу Ганжу дізналися наступного дня. Його забрали в полон в росію.

Двох прикордонників з Чернігівщини поховали 4 грудня — це 40-річний ветеран АТО Андрій Трихліб із Любеча й 24-річний Руслан Волох із Носівки, повідомляють місцеві ЗМІ.