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Прикордонники відігнали російську ДРГ з Сумщини
Прикордонники відігнали російську ДРГ із Сумщиниhttps://racurs.ua/ua/n190333-prykordonnyky-vidignaly-rosiysku-drg-z-sumschyny.htmlРакурс
Прикордонники вступили у бій з ворожою ДРГ на Сумщині.
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Минулої доби прикордонний наряд виявив декілька осіб російської ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах наші бійці відкрили вогонь на ураження — зав’язався стрілецький бій.
Для посилення напрямку на місце висунулися резерви підрозділів ДПСУ та Сил оборони України, залучили артилерійський та мінометний розрахунки, повідомляють в Держприкордонслужбі.
У результаті бою окупанти відійшли, втрати ворога уточнюються.
На кордонах Сумської області росіяни змінили тактику — посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп.
Про це розповів на початку грудня голова Сумської ОВА Володимир Артюх в інтерв’ю «Укрінформу»:
На Сумщині в останні два місяці обстріли посилилися, а ще — додалися дії диверсійних груп. Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з рф — понад 560 км,
За його словами, ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ.
Трьох убили, одного забрали в полон — це подробиці однієї з атак російської ДРГ на Чернігівщині.
У ніч з 30 листопада на 1 грудня біля села Миколаївка Новгород-Сіверського району зайшла ворожа диверсійно-розвідувальна група. У бліндажі біля кордону на чергуванні було четверо прикордонників. Росіяни вбили трьох.
Двох прикордонників знайшли розстріляними біля бліндажа, третього застрелили всередині, четвертий зник. Про 47-річного Миколу Ганжу дізналися наступного дня. Його забрали в полон в росію.
Двох прикордонників з Чернігівщини поховали 4 грудня — це 40-річний ветеран АТО Андрій Трихліб із Любеча й 24-річний Руслан Волох із Носівки, повідомляють місцеві ЗМІ.
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