Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Орбана не уговорили — венгерский премьер продолжает блокировать переговоры Украины и ЕС

Орбана не уговорили — венгерский премьер продолжает блокировать переговоры Украины и ЕС

14 дек 2023, 11:31
999

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.


.

Про це він повідомив журналістам перед самітом країн Ради ЄС.

Ми встановили сім умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все, — заявив він.

Премʼєр-міністр Угорщини заявив, що розширення ЄС — це не теоретичне питання, а таке, що засноване на заслугах і передумовах. Тому він продовжує виступати проти рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров