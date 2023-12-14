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Орбана не вмовили - угорський прем'єр продовдує блокувати переговори України та ЄС
Орбана не вмовили — угорський прем'єр продовдує блокувати переговори України та ЄСhttps://racurs.ua/ua/n190336-orbana-ne-vmovyly-ugorskyy-premier-prodovduie-blokuvaty-peregovory-ukrayiny-ta-ies.htmlРакурс
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
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Про це він повідомив журналістам перед самітом країн Ради ЄС.
Ми встановили сім умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все, — заявив він.
Премʼєр-міністр Угорщини заявив, що розширення ЄС — це не теоретичне питання, а таке, що засноване на заслугах і передумовах. Тому він продовжує виступати проти рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.
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