Орбана не вмовили - угорський прем'єр продовдує блокувати переговори України та ЄС

https://racurs.ua/ua/n190336-orbana-ne-vmovyly-ugorskyy-premier-prodovduie-blokuvaty-peregovory-ukrayiny-ta-ies.html

Ракурс

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

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Про це він повідомив журналістам перед самітом країн Ради ЄС.

Ми встановили сім умов, що супроводжували статус кандидата України. І за оцінкою Єврокомісії, три з семи не виконані. Нема причини щось обговорювати, є сенс до цього повернутися, коли Україна виконає все, — заявив він.

Премʼєр-міністр Угорщини заявив, що розширення ЄС — це не теоретичне питання, а таке, що засноване на заслугах і передумовах. Тому він продовжує виступати проти рішення щодо переговорів про вступ України до ЄС.