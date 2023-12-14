Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне снова обстреляли ТЭС на востоке, Укрэнерго призывает экономить ток

Россияне снова обстреляли ТЭС на востоке, Укрэнерго призывает экономить ток

14 дек 2023, 13:11
999

Дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії. Українців закликають до економії струму.


.

На сході вчергове обстріляна й пошкоджена одна з ТЕС, через обстріли та негоду припинили видачу дві ТЕЦ у південному та західному регіонах. Також три енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт, повідомили в Укренерго.

Крім того, сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Водночас ліміти споживання чи графіки відключення поки не запроваджують.

Укренерго змушене вдаватися до імпорту електроенергії. Він здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 429 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров