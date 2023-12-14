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Росіяни знову обстріляли ТЕС на сході, Укренерго закликає економити струм

Росіяни знову обстріляли ТЕС на сході, Укренерго закликає економити струм

14 гру 2023, 13:11
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Дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії. Українців закликають до економії струму.


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На сході вчергове обстріляна й пошкоджена одна з ТЕС, через обстріли та негоду припинили видачу дві ТЕЦ у південному та західному регіонах. Також три енергоблоки на ТЕС в різних регіонах вийшли в аварійний ремонт, повідомили в Укренерго.

Крім того, сонячні електростанції майже не виробляють електроенергію через хмарну погоду.

Водночас ліміти споживання чи графіки відключення поки не запроваджують.

Укренерго змушене вдаватися до імпорту електроенергії. Він здійснюється в денні години зі Словаччини, Румунії та Молдови. Загальний обсяг 3 429 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 621 МВт. З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

Джерело: Ракурс


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