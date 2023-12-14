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ВСУ получили уже вторую систему Patriot от ФРГ. Фото:

Германия передала Украине еще одну систему Patriot

14 дек 2023, 19:19
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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги


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Німецький уряд сьогодні, 14 грудня, оновив список озброєння, яке вже передали Україні. Зокрема, туди входить зенітний ракетний комплекс Patriot з ракетами. Ще вже другий такий ЗРК, який Збройні сили України отримали саме від німецьких союзників. Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.

Також у новому пакеті вказані дев’ять гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, три безпілотні машини для розмінування, вісім вантажівок Mercedes-Benz Zetros, чотири причепи до тягачів 8×8 HX81, вісім тягачів Zetros. Крім того, ЗСУ отримають 7 тис. 390 артилерійських боєприпасів калібру 155-мм, 14 систем виявлення дронів та понад 47 тис. пострілів калібру 40 мм до гранатометів.

Нагадаємо, 13 грудня Норвегія пообіцяла передати Україні додаткове обладнання для протиповітряної оборони, а також виділити понад 3 млрд норвезьких крон для підтримки критично важливих державних послуг. Данія ухвалила новий пакет підтримки України на суму мільярд євро. Українська армія від данців отримає зброю та боєприпаси.

Источник: Ракурс


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