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Ракурс
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: Public Domain Dedication

Количество российских кораблей в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

15 дек 2023, 08:56
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У Чорному морі станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 15 грудня, перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 36 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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