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Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: Public Domain Dedication
Кількість російських кораблів у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190362-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 15 грудня, перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 36 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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