Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: Public Domain Dedication

https://racurs.ua/ua/n190362-kilkist-rosiyskyh-korabliv-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 08.00 сьогоднішнього дня, 15 грудня, перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких два носії «калібрів» із загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 36 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — дев’ять суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.