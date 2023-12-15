В сельсовете на Закарпатье 15 декабря взорвали гранты, есть пострадавшие, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n190374-podryv-granat-v-selsovete-na-zakarpate-stali-izvestny-prichiny-incidenta.html

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Підрив гранат у будівлі Керецьківської сільської ради на Закарпатті, який стався сьогодні, 15 грудня, кваліфікували як теракт.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Слідчі кваліфікували подію за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ, — вказано в повідомленні.

Депутату загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває в лікарні у важкому стані.

Також стали відомі попередні причини, чому закарпатський депутат Батрин підірвав гранати. Про це повідомляє видання «Закарпаття 24».

За інформацією видання, підривник — депутат Керецьківської сільської ради першого скликання від партії «Слуга Народу» Сергій Батрин, 1969 року народження, мешканець села Кушниця.

Днями він записав та опублікував відео з озвученням претензій до місцевих чиновників та, зокрема, голови територіальної громади. Також у відео депутат анонсував сьогоднішнє засідання, на якому депутати розглядали питання бюджету на 2024 рік.

За інформацією джерел видання, попередньо відомо, що до надзвичайної події депутат сварився із колегами щодо виділення під час війни сільському голові надбавки у 50% та щомісячної премії у 100% від окладу.

Ймовірно, це питання викликало обурення Сергія Батрина, оскільки спочатку він відмовився визнавати роботу голови сільради задовільною. Але колеги не прийняли його претензії та аргументи. Чоловік вийшов та повернувся вже з трьома гранатами, які кинув на підлогу, — зазначає видання.

Зазначається, що у Батрина був конфлікт із чинним головою територіальної громади.

Джерело: поліція Закарпаття, «Закарпаття 24»