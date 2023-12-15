Германия передаст ВСУ дополнительные боеприпасы. Фото:

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Німеччина передасть Збройним силам України додаткові боєприпаси для артилерії.

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Бюджетний комітет німецького Бундестагу схвалив рамкову угоду про виробництво артилерійських снарядів. Документ передбачає угоду ФРН із французькою компанією про постачання додаткових боєприпасів для України. Ціна угоди становить 278 млн євро, для ЗСУ виготовлять 68 тис. фугасних снарядів калібру 155 мм. Про це повідомили в німецькому Міністерстві оборони.

Зазначається, що такі снаряди українські військові використовують, зокрема, в самохідних гаубицях PzH 2000. Сили оборони отримали 14 таких гаубиць від німців.

Крім того, в угоді передбачено й виробництво до 350 тис. куль для української армії.

В Міноборони ФРН наголосили, що ці домовленості є частиною ініціативи Євросоюзу щодо прискорення доставлення, закупівлі та виробництва боєприпасів для України.

Нагадаємо, в Бундестазі заявляли, що у 2024 році планують передати Силам оборони України близько 200 тис. снарядів, а вже зараз німецька промисловість нарощує виробництво цих боєприпасів.