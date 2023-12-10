Німеччина пообіцяла Україні майже 200 тис. снарядів. Фото:

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Снаряди для української артилерії пообіцяла Німеччина.

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У 2024 році Берлін планує передати Силам оборони України близько 200 тис. снарядів. Наразі німецька промисловість нарощує виробництво боєприпасів. Про це заявив генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Бройєр, повідомляє Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Німеччина наступного року зможе поставити майже 200 тис. артилерійських снарядів. Я думаю, це значна частина від запланованого мільйона, — зазначив він.

Як відомо, Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні. Берлін надав Києву військову, політичну та фінансову підтримку. Українські Сили оборони отримали кілька видів артилерії, танки Leopard старої та нової модифікації, системи протиповітряної оборони IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння й забезпечення.

Нагадаємо, у вересні сім країн ЄС замовили артилерійські снаряди для України за схемою, яка була погоджена навесні 2023 року. Ці країни підписали угоди з Європейським оборонним агентством на постачання снарядів калібру 155 мм для самохідних артилерійських установок — французьких CAESAR, польських Krab, німецьких PzH2000 та словацьких Zuzana C/2000.

А в грудні найбільший збройний концерн Німеччини отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung