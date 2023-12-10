Евакуація українців з Сектора Газа завершена. Фото:

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Ракурс

Евакуація громадян України із Сектору Газа успішно завершена.

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З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 осіб. Спецоперація в декілька етапів здійснювалася Головним управлінням розвідки Міноборони України та Міністерством закордонних справ за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. Про це ГУР МОУ 10 грудня повідомило у Facebook.

Розвідники зазначили, що з Гази вдалося вивезти 315 осіб — 304 українців, двох палестинців та дев’яти громадян Молдови. Серед врятованих є двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.

Нагадаємо, днями Україна евакуювала із Сектора Газа ще 39 громадян. Вивезли громадян із небезпечної території літаком авіакомпанії SkyUp Airlines.