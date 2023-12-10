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Эвакуация украинцев из сектора Газа завершена. Фото:
Эвакуация украинцев из Сектора Газа завершена — ГУРhttps://racurs.ua/n190216-evakuaciya-ukraincev-iz-sektora-gaza-zavershena-gur.htmlРакурс
Евакуація громадян України із Сектору Газа успішно завершена.
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З небезпечної зони вдалось вивезти понад 300 осіб. Спецоперація в декілька етапів здійснювалася Головним управлінням розвідки Міноборони України та Міністерством закордонних справ за дорученням президента України евакуаційна місія відбувалась у декілька етапів. Про це ГУР МОУ 10 грудня повідомило у Facebook.
Розвідники зазначили, що з Гази вдалося вивезти 315 осіб — 304 українців, двох палестинців та дев’яти громадян Молдови. Серед врятованих є двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту.
Нагадаємо, днями Україна евакуювала із Сектора Газа ще 39 громадян. Вивезли громадян із небезпечної території літаком авіакомпанії SkyUp Airlines.
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