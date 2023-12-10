Союзники Орбана хочуть заблокувати військову підтримку України. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190215-souznyky-orbana-domagatymutsya-u-ssha-prypynennya-dopomogy-ukrayini-the-guardian.html

Ракурс

Угорщина та її союзники хочуть домогтися припинення Україні військової допомоги з боку США.

.

Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч із представниками Республіканської партії, щоб заблокувати американську допомогу. Заступник держсекретаря в офісі політичного директора прем'єр-міністра Мартон Угрошді та провідний академік Аттіла Демко, а також співробітники угорського посольства у Вашингтоні 11 грудня розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation. Заплановані не лише різні виступи, але й переговори за участю членів Конгресу від Республіканської партії. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні з приводу майбутнього України. Білий дім на минулому тижні повідомив, що без голосування Конгресу кошти для військової допомоги ЗСУ закінчаться до кінця року. Республіканці 6 грудня заблокували законопроект про надзвичайні витрати для фінансування війни в Україні.

Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС, — цитує газета дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

Нагадаємо, 10 грудня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини. На Банковій поки не коментували деталей спілкування Зеленського та Орбана.

Джерело: The Guardian