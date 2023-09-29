Сім країн ЄС замовили для ЗСУ снарядів на 2 млрд євро. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n187784-sim-krayin-ievrosouzu-zamovyly-dlya-ukrayiny-snaryadiv-na-2-mlrd-ievro-reuters.html

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Сім країн Європейського Союзу замовили артилерійські снаряди для України за схемою, яка була погоджена навесні 2023 року.

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Ці країни підписали угоди з Європейським оборонним агентством (EDA) на постачання снарядів калібру 155 мм для самохідних артилерійських установок — французьких CAESAR, польських Krab, німецьких PzH2000 та словацьких Zuzana C/2000. Домовленість стосується як готових снарядів, так і компонентів — запалів, зарядів та капсул. Про це 29 вересня повідомило агентство Reuters.

Сім держав-членів вже розмістили замовлення на боєприпаси калібру 155 мм за прискореною процедурою EDA, — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що найближчим часом також можуть матеріалізуватися й інші замовлення цих країн. Зокрема, це поповнення національних запасів.

В оборонному агентстві не назвали країни, які вже замовили снаряди для ЗСУ. Однак Литва та Люксембург на запит журналістів підтвердили, що увійшли до цієї сімки.

Нагадаємо, у серпні компанія «Українська Бронетехніка» повідомила, що спільно з двома країнами НАТО налагодили спільне виробництво мінометних мін калібру 120 мм, які виробляються за сучасними технологіями та повністю відповідають стандартам Північноатлантичного альянсу.

Джерело: Reuters