Армия россии обстреляла Запорожскую область. Фото: ОВА

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Армія російської федерації наростила кількість ударів по Запорізькій області.

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Ворог за останню добу та сьогодні вранці обстріляв 21 населений пункт. За цей час окупанти завдали 174 удари, хоча останніми днями обмежувалися 60−75 ударами. Про це 17 грудня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Дев’ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню росіяни здійснили по Гуляйполю, Полтавці, Малій Токмачці, Роботиному та Малих Щербака. А ворожі БПЛА 36 разів атакували Гуляйполе, Залізничне, Малу Токмачку, Роботине, Новодарівку, Білогір’я, Левадне, Червоне, Чарівне, Гуляйпільське й Малі Щербаки.

Російська артилерія 129 разів гатила по прифронтовому Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Преображенському, Левадному, Роботиному, Степовому, Плавнями, Лобовому та П’ятихатках.

У Гуляйпільському через російські атаки були поранені місцеві жителі. До лікарні потрапила 55-річна жінка та 73-річний чоловік. Також пошкоджено об'єкт соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, вночі 16 грудня українські захисники збили в південних областях 16 БПЛА. Один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Внаслідок цього загинула одна особа.