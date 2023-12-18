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СБУ открыла уголовное производство из-за «прослушки» в кабинете Валерия Залужного. Фото:
Прослушка в кабинете Залужного — за дело взялась СБУhttps://racurs.ua/n190450-proslushka-v-kabinete-zalujnogo-za-delo-vzyalas-sbu.htmlРакурс
Справу про пристрій для прослуховування в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розслідує Служба безпеки України.
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Слідчі спецслужби відкрили кримінальне провадження за ст. 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. «Прослушку» знайшли не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. Про це повідомив прес-центр СБУ.
За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Фахівці не виявили будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів. «Прослушку» передали на експертизу.
Тим часом журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що пристрій з прослуховування також знайшли й у особистого помічника Залужного. За його інформацією, весь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф.
Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили пристрої для зчитування інформації. Джерела серед військових розповіли, що виявлена «прослушка» виготовлена з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.
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