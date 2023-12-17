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Валерій Залужний, фото: Офіс президента

У кабінеті Залужного виявили «прослушку» — ЗМІ

17 гру 2023, 20:50
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У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного сьогодні, 17 грудня, виявили «прослушку».


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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело у військових колах.

За словами співрозмовника агентства, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи, — зазначило джерело.

Джерело: «РБК-Україна»


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