Валерій Залужний, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n190447-u-kabineti-zalujnogo-vyyavyly-proslushku-zmi.html

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У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного сьогодні, 17 грудня, виявили «прослушку».

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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело у військових колах.

За словами співрозмовника агентства, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи, — зазначило джерело.

Джерело: «РБК-Україна»