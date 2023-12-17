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У кабінеті Залужного виявили «прослушку» — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n190447-u-kabineti-zalujnogo-vyyavyly-proslushku-zmi.htmlРакурс
У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного сьогодні, 17 грудня, виявили «прослушку».
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Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело у військових колах.
За словами співрозмовника агентства, виявлені пристрої для зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.
Ці пристрої були виявлені сьогодні при підготовці приміщення до роботи, — зазначило джерело.
Джерело: «РБК-Україна»
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