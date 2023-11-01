Валерій Залужний, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n188920-zatyaguvannya-viyny-pide-na-koryst-rosiyi-zalujnyy.html

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Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, написав статтю для видання The Economist, в якій окреслив перспективи розвитку російсько-української війни та окреслив напрямки модернізації ЗСУ, завдяки яким Україна зможе перемогти.

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За словами Залужного, війна зараз переходить на новий етап — стає «позиційною» війною статичного та виснажливого бою, як у Першій світовій війні, на відміну від «маневрової» війни руху та швидкості.

Це буде вигідно росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме Збройним силам України та самій державі, — наголошує Залужний.

На думку Головнокомандувача ЗСУ, для виходу з позиційної форми на нинішньому етапі передусім необхідне:

завоювання переваги у повітрі;

подолання глибокоешелонованої системи мінно-вибухових загороджень;

підвищення ефективності контрбатарейної та радіоелектронної боротьби;

створення та підготовка необхідних резервів.

Також важливу роль відіграє повсюдне використання у військовій справі інформаційних технології та раціональна організація логістичного забезпечення.

Найважливішою з них є повітряна міць. Контроль над небом необхідний для проведення широкомасштабних наземних операцій, — наголошує Залужний.

За його словами, на початку війни в України було 120 бойових літаків, з яких лише третина була придатна до використання. І хоча ВПС росії за цей час зазнали величезних втрат, зокрема ЗСУ знищили понад 550 російських систем протиповітряної оборони, а Україна отримала від партнерів значну допомогу в авіації та системах ППО, рф досі зберігає значну перевагу і продовжує будувати нові штурмові ескадрильї.

Ця перевага ускладнює наше просування вперед. Російські системи протиповітряної оборони дедалі частіше заважають нашим літакам здійснювати польоти. Наша оборона робить те ж саме з росією. Таким чином, російські дрони перебрали на себе значну частину ролі пілотованої авіації в розвідці і завданні повітряних ударів, — зазначає Залужний.

Безпілотники також мають бути частиною нашої відповіді, вважає Залужний:

Україна повинна завдавати масовані удари з використанням імітаторів повітряних цілей та ударних безпілотників, щоб перевантажити російські системи протиповітряної оборони;

ЗСУ мають полювати на російські безпілотники, використовуючи свої безпілотники-мисливці, обладнані сітками;

українські військові повинні використовувати імітатори сигналів, щоб зменшити ефективність використання російських керованих авіабомб;

українським військовим потрібно засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів.

Залужний зазначає, що російське вторгнення в Україну спровокувало глобальну безпекову кризу.

Неспроможність таких міжнародних органів, як ООН та ОБСЄ, підтримувати порядок означає, що Україна може відновити свою територіальну цілісність лише військовою силою, — наголошує Залужний.

Також Залужний наголошує, що росію не потрібно недооцінювати.

Вона зазнала великих втрат і витратила багато боєприпасів. Але вона ще довго матиме перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах. Її оборонна промисловість нарощує обсяги виробництва, незважаючи на безпрецедентні санкції. Наші партнери по НАТО теж різко нарощують свої виробничі потужності. Але для цього потрібен щонайменше рік, а в деяких випадках, таких як літаки і системи управління, — два роки, — зазначає Головнокомандувач ЗСУ.

Джерело: The Economist