СБУ відкрила кримінальне провадження через «прослушку» в кабінеті Валерія Залужного. Фото:

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Ракурс

Справу про пристрій для прослуховування в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного розслідує Служба безпеки України.

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Слідчі спецслужби відкрили кримінальне провадження за ст. 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. «Прослушку» знайшли не безпосередньо в кабінеті Залужного, а в одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи. Про це повідомив прес-центр СБУ.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Фахівці не виявили будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів. «Прослушку» передали на експертизу.

Тим часом журналіст Юрій Бутусов у Facebook повідомив, що пристрій з прослуховування також знайшли й у особистого помічника Залужного. За його інформацією, весь персонал, який мав доступ до кабінетів штабу, проходить поліграф.

Нагадаємо, 17 грудня ЗМІ повідомили, що в кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили пристрої для зчитування інформації. Джерела серед військових розповіли, що виявлена «прослушка» виготовлена з елементів невстановленого зразка, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.