СБУ обезвредила агента ФСБ. Фото: СБ Украины

https://racurs.ua/n190456-sbu-obezvredila-agenta-fsb-kotoryy-navel-rakety-po-mnogoetajke-v-zaporoje.html

Ракурс

Агентурну мережу російської ФСБ знешкодили в Запоріжжі.

.

Правоохоронці затримали зловмисника, який 18 жовтня скоригував російські ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро людей загинуло, а ще п’ятеро — отримали важкі поранення. Зрадником виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об'єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. Про це 18 грудня Служба безпеки України повідомила в соцмережах.

Російський агент із псевдонімом Палестинець, був завербованим ворогом у середині жовтня. Він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. Ці поплічники ворога розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Отримані відомості вони передавали Палестинцю, а він вже надсилав їх до фсб через зв’язкового в одному із тимчасово окупованих міст.

Під час обшуків у затриманого знайшли вогнепальну зброю, а також комп’ютери та мобільники із доказами злочинів. СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агенту загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил росії, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині та коригував ракетні удари.