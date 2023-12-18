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Ракурс
СБУ знешкодила агента ФСБ. Фото: СБ України

СБУ знешкодила агента ФСБ, який навів ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі

18 гру 2023, 11:19
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Агентурну мережу російської ФСБ знешкодили в Запоріжжі.


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Правоохоронці затримали зловмисника, який 18 жовтня скоригував російські ракети по багатоповерхівці у Запоріжжі. Тієї ночі внаслідок ворожого обстрілу п’ятеро людей загинуло, а ще п’ятеро — отримали важкі поранення. Зрадником виявився місцевий житель, представник запорізького «клубу воєнної реконструкції», який об'єднує поціновувачів відтворення історичних подій, у тому числі воєнних баталій. Про це 18 грудня Служба безпеки України повідомила в соцмережах.

Російський агент із псевдонімом Палестинець, був завербованим ворогом у середині жовтня. Він сформував власну групу інформаторів, до якої включив чотирьох місцевих жителів, зокрема й своїх родичів. Ці поплічники ворога розвідували місця базування Сил оборони на території Запоріжжя, а також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Отримані відомості вони передавали Палестинцю, а він вже надсилав їх до фсб через зв’язкового в одному із тимчасово окупованих міст.

Під час обшуків у затриманого знайшли вогнепальну зброю, а також комп’ютери та мобільники із доказами злочинів. СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Агенту загрожує довічне ув’язнення.

СБУ знешкодила агента ФСБ. Фото: СБ України

СБУ знешкодила агента ФСБ. Фото: СБ України

СБУ знешкодила агента ФСБ. Фото: СБ України

СБУ знешкодила агента ФСБ. Фото: СБ України

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала агента Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил росії, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині та коригував ракетні удари.

Джерело: Ракурс


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