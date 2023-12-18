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Поляки снова заблокировали проезд грузовиков через «Дорогуск – Ягодин»
Поляки снова заблокировали проезд грузовиков через «Дорогуск — Ягодин»https://racurs.ua/n190467-polyaki-snova-zablokirovali-proezd-gruzovikov-cherez-dorogusk-yagodin.htmlРакурс
Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ — Ягодин».
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Після 15.00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.
Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо, — повідомили у Держприкордонслужбі України.
Там додали, що протестувальники обіцяють не планують перешкоджати руху автобусів.
Нагадаємо, минулого тижня війт гміни Дорогуськ Войцєх Сава ухвалив рішення про припинення акції протесту перевізників на кордоні. Їм було наказано розійтися. Згодом перевізникам окружний суд у Любліні дозволив відновити блокаду в Дорогуську.
Суд розглянув скаргу перевізників на рішення війта Сави, який не погодив відновлення протесту, і вирішив, що воно не узгоджується з законом про збори. Рішення підлягає негайному виконанню, але війт міг оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.
Тепер разом з фермерами
Польські перевізники повертаються до блокування кордону разом з фермерами через «трагічну ситуацію на ринку». Лідер протесту Рафал Меклер заявив, що фермери вимагають зупинити імпорт цукру з України, негайно виплатити прямі субсидії, підтримати ставку акцизу на пальне та компенсацію для виробників кукурудзи.
Міхал Колодзейчак, який відсьогодні є заступником міністра сільського господарства Польщі та лідером об'єднання «Агроуінія», заявив, що боротиметься за 20-річну заборону на агропродукцію з України на європейському ринку.
Про це він сказав в інтерв’ю RMF24.
Колодзейчак наголошує на тому, що «у сільському господарстві України домінують близько 95 фермерських господарств, які є холдингами та великими компаніями, та контролюють половину всіх сільськогосподарських земель, а у Польщі одне господарство — це 5−6 повітів».
Він також нагадав, що німецький ринок праці був заморожений для поляків, коли вони тільки вступили в Європейський Союз.
Коли Польща вступила до ЄС, ринок праці для поляків був заморожений на вісім років. Сьогодні нам треба говорити про те, щоб агропродукція з України, як сира, так перероблена, не потрапляли в Польщу, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС, — додав політик.
Він додав, що його завданням буде — переконати Єврокомісію, що українське сільське господарство здатне дестабілізувати продовольчу безпеку в кожній країні ЄС.
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