Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Главком ВСУ Валерий Залужный отрицает патовую ситуацию на фронте

Залужный отрицает патовую ситуацию на фронте

18 дек 2023, 15:54
999

Головнокомандувач української армії Валерій Залужний у розмові з журналістами заявив, що ситуація на фронті не стагнує. Водночас на запитання про те, чи збирається ЗСУ йти у новий наступ наступного року, головком відповідати не став.


.

Це війна, я не можу говорити, що я планую і що ми робитимемо. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якої — людське життя. Про це не можна говорити в жодному разі, — заявив Залужний у коментарі «РБК-Україна» 18 грудня.

На початку листопада головнокомандувач ЗСУ заявив про «глухий кут» на фронті у своїй статті для видання The Economist. Після цього слова Залужного розкритикував президент Володимир Зеленський, який не погодився з його оцінкою ситуації, що склалася.

Нагадаємо, в одному з кабінетів, яким користувався Валерій Залужний, знайшли пристрої, що прослуховують.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров