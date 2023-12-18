Валерій Залужний вперше відреагував на «прослушку». Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n190460-zalujnyy-vpershe-vidreaguvav-na-novynu-pro-proslushku-v-yogo-kabineti.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше прокоментував інформацію про знайдену «прослушку» в його кабінеті.

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Це приміщення генерал мав використати у понеділок, 18 грудня. І зайшов туди вже після перевірки. Додав, що цей кабінет не був постійним місцеперебуванням. Про це головнокомандувач Збройних сил України заявив у коментарі «РБК-Україна».

У мене є кілька місць, де я працюю. І ось в одному з них це сталося. Я там давно вже не був. Але ми перевірили та знайшли, — розповів він.

Також Залужний додав, що «прослушку» знайшли не лише в його кабінеті. Генерал розцінює цей інцидент «як війну».

Генеральний штаб ЗСУ також сьогодні вперше офіційно прокоментував виявлення технічних засобів для прослуховування в одному з місць перебування головнокомандувача. Елементи обладнання знайшли 17 грудня під час планової перевірки приміщень.

Пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників Апарату забезпечення його діяльності, — зазначив Генштаб у Facebook.

Нагадаємо, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за ст. 359 ч. 2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України. Виявлений пристрій перебував у неробочому стані, а експерти не виявили будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів.

Джерело: «РБК-Україна»