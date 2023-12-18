Залужний заперечує патову ситуацію на фронті

https://racurs.ua/ua/n190466-zalujnyy-zaperechuie-patovu-sytuaciu-na-fronti.html

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Головнокомандувач української армії Валерій Залужний у розмові з журналістами заявив, що ситуація на фронті не стагнує. Водночас на запитання про те, чи збирається ЗСУ йти у новий наступ наступного року, головком відповідати не став.

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Це війна, я не можу говорити, що я планую і що ми робитимемо. Інакше це буде шоу, а не війна, ціна якої — людське життя. Про це не можна говорити в жодному разі, — заявив Залужний у коментарі «РБК-Україна» 18 грудня.

На початку листопада головнокомандувач ЗСУ заявив про «глухий кут» на фронті у своїй статті для видання The Economist. Після цього слова Залужного розкритикував президент Володимир Зеленський, який не погодився з його оцінкою ситуації, що склалася.

Нагадаємо, в одному з кабінетів, яким користувався Валерій Залужний, знайшли пристрої, що прослуховують.