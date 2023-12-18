Польські перевізники таки заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ – Ягодин»

https://racurs.ua/ua/n190467-polyaky-znovu-zablokuvaly-proyizd-vantajivok-cherez-dorogusk-yagodyn.html

Ракурс

Польські перевізники 18 грудня знову заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ — Ягодин».

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Після 15.00 польські перевізники розпочали акцію протесту на під’їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин». Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща.

Організатори протесту планують пропускати лише по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпекового, гуманітарного характеру та ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються тощо, — повідомили у Держприкордонслужбі України.

Там додали, що протестувальники обіцяють не планують перешкоджати руху автобусів.

Нагадаємо, минулого тижня війт гміни Дорогуськ Войцєх Сава ухвалив рішення про припинення акції протесту перевізників на кордоні. Їм було наказано розійтися. Згодом перевізникам окружний суд у Любліні дозволив відновити блокаду в Дорогуську.

Суд розглянув скаргу перевізників на рішення війта Сави, який не погодив відновлення протесту, і вирішив, що воно не узгоджується з законом про збори. Рішення підлягає негайному виконанню, але війт міг оскаржити рішення суду в апеляційній інстанції.

Тепер разом з фермерами

Польські перевізники повертаються до блокування кордону разом з фермерами через «трагічну ситуацію на ринку». Лідер протесту Рафал Меклер заявив, що фермери вимагають зупинити імпорт цукру з України, негайно виплатити прямі субсидії, підтримати ставку акцизу на пальне та компенсацію для виробників кукурудзи.