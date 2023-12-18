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Сын Медведева, родственница путина и пропагандисты – кого забанили новые санкции ЕС
Сын Медведева, родственница путина и пропагандисты — кого забанили новые санкции ЕСhttps://racurs.ua/n190480-syn-medvedeva-rodstvennica-putina-i-propagandisty-kogo-zabanili-novye-sankcii-es.htmlРакурс
В 12 пакеті санкцій ЄС понад 60 фізичних та 80 юридичних осіб: син екс-президента рф Дмитра Медведєва Ілля, російські пропагандисти, телеканали «Спас» та «Царгород», підприємства ОПК, військові.
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У документі згадуються родичка володимира путіна Ганна Цивільєва, російські пропагандисти й колаборанти, які працюють на ТОТ Криму, а також Запорізької й Херсонської областей, а також компанії, що забезпечують там зв’язок — і, відповідно, трансляцію пропаганди, — та їхні керівники.
Цивільєва — двоюрідна донька путіна, вона власниця великої вугледобувної компанії, пише «Настоящее время».
Серед топ-посадовців під санкції ЄС потрапив син Медведєва, голова генштабу повітряно-космічних сил рф, голова московської міської думи та весь склад центральної виборчої комісії рф.
Також під санкції потрапили кілька членів військово-промислової комісії рф, російський фінансовий регулятор росфінмоніторинг і його директор, а ще директори низки оборонних підприємств.
Частина санкційних рішень стосується низки підприємств оборонно-промислового комплексу рф, зокрема АО «Спецмаш», Пермського порохового заводу, Уралтрансмашу, ПАО «Туполев», Казанського вертолітного заводу, Тульського збройового заводу.
Окремо згадані санкції ЄС проти спеціальної економічної зони Алабуга й пов’язаних юросіб — там, як відомо, росія прагне масштабувати виробництво іранських безпілотників «шахед». Під обмеження потрапили також пропагандистські телеканали «Спас» і «Царьград».
Нагадаємо, 18 грудня ЄС оголосив про ухвалення 12-го пакета санкцій проти рф, які узгодив на саміті 14−15 грудня.
Узгоджений пакет включає такі заходи:
- ЄС вводить заборону на прямий або непрямий імпорт, купівлю або передачу алмазів з росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з росії, алмази, що експортуються з росії, алмази, що прямують транзитом через росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах.
- Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, включаючи: хімічні речовини, літієві батареї, термостати, двигуни постійного струму та сервомотори для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), верстати та частини машин.
- ЄС ввів подальші обмеження на імпорт товарів, таких як чавун і шпигелейзен, мідний дріт, алюмінієвий дріт, фольга, труби та труби. Вводиться нова заборона на імпорт зрідженого пропану (LPG) з 12-місячним перехідним періодом.
- Крім того, чинну заборону на надання послуг буде розширено й охоплюватиме також надання програмного забезпечення для управління підприємствами та програмного забезпечення для промислового проектування та виробництва.
- Сьогоднішнє рішення додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з росії, а також набір заходів контролю за імпортом, які по суті еквівалентні тим, що застосовуються в ЄС.
- Окрім економічних санкцій, Рада вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб, — повідомляється на офіційному сайті Європейської Ради.
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