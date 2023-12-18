Син Медведєва, родичка путіна та пропагандисти - кого забанили нові санкції ЄС

https://racurs.ua/ua/n190480-syn-medvedieva-rodychka-putina-ta-propagandysty-kogo-zabanyly-novi-sankciyi-ies.html

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В 12 пакеті санкцій ЄС понад 60 фізичних та 80 юридичних осіб: син екс-президента рф Дмитра Медведєва Ілля, російські пропагандисти, телеканали «Спас» та «Царгород», підприємства ОПК, військові.

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У документі згадуються родичка володимира путіна Ганна Цивільєва, російські пропагандисти й колаборанти, які працюють на ТОТ Криму, а також Запорізької й Херсонської областей, а також компанії, що забезпечують там зв’язок — і, відповідно, трансляцію пропаганди, — та їхні керівники.

Цивільєва — двоюрідна донька путіна, вона власниця великої вугледобувної компанії, пише «Настоящее время».

Серед топ-посадовців під санкції ЄС потрапив син Медведєва, голова генштабу повітряно-космічних сил рф, голова московської міської думи та весь склад центральної виборчої комісії рф.

Також під санкції потрапили кілька членів військово-промислової комісії рф, російський фінансовий регулятор росфінмоніторинг і його директор, а ще директори низки оборонних підприємств.

Частина санкційних рішень стосується низки підприємств оборонно-промислового комплексу рф, зокрема АО «Спецмаш», Пермського порохового заводу, Уралтрансмашу, ПАО «Туполев», Казанського вертолітного заводу, Тульського збройового заводу.

Окремо згадані санкції ЄС проти спеціальної економічної зони Алабуга й пов’язаних юросіб — там, як відомо, росія прагне масштабувати виробництво іранських безпілотників «шахед». Під обмеження потрапили також пропагандистські телеканали «Спас» і «Царьград».

Нагадаємо, 18 грудня ЄС оголосив про ухвалення 12-го пакета санкцій проти рф, які узгодив на саміті 14−15 грудня.

Узгоджений пакет включає такі заходи: