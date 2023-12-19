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Рашисты в ночь на 19 декабря в очередной раз атаковали Украину «шахедами»
В Хмельницкой области уничтожили два запущенных рашистами «шахеда» (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190486-v-hmelnickoy-oblasti-unichtojili-dva-zapuschennyh-rashistami-shaheda-infografika.htmlРакурс
В ночь на сегодня, 19 декабря, в Хмельницкой области уничтожили два из двух запущенных рашистами беспилотников-камикадзе типа «Шахед».
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Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что этой ночью рашисты запускали «шахеды» из Приморско-Ахтарского района (рф).
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