Рашисты в ночь на 19 декабря в очередной раз атаковали Украину «шахедами»

https://racurs.ua/n190486-v-hmelnickoy-oblasti-unichtojili-dva-zapuschennyh-rashistami-shaheda-infografika.html

Ракурс

В ночь на сегодня, 19 декабря, в Хмельницкой области уничтожили два из двух запущенных рашистами беспилотников-камикадзе типа «Шахед».

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Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этой ночью рашисты запускали «шахеды» из Приморско-Ахтарского района (рф).