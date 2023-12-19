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Ракурс
Рашисты в ночь на 19 декабря в очередной раз атаковали Украину «шахедами»

В Хмельницкой области уничтожили два запущенных рашистами «шахеда» (ИНФОГРАФИКА)

19 дек 2023, 08:14
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В ночь на сегодня, 19 декабря, в Хмельницкой области уничтожили два из двух запущенных рашистами беспилотников-камикадзе типа «Шахед».


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Об этом сообщается на Facebook-странице Командования Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что этой ночью рашисты запускали «шахеды» из Приморско-Ахтарского района (рф).

Источник: Ракурс


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