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Ракурс
Рашисти в ніч на 19 грудня вкотре атакували Україну «шахедами»

На Хмельниччині знищили два запущені рашистами «шахеди» (ІНФОГРАФІКА)

19 гру 2023, 08:14
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В ніч на сьогодні, 19 грудня, на Хмельниччині знищили два з двох запущених рашистами безпілотників-камікадзе типу «Шахед».


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі рашисти запускали «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська (рф).

Джерело: Ракурс


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