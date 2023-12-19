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Рашисти в ніч на 19 грудня вкотре атакували Україну «шахедами»
На Хмельниччині знищили два запущені рашистами «шахеди» (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n190486-na-hmelnychchyni-znyschyly-dva-zapuscheni-rashystamy-shahedy-infografika.htmlРакурс
В ніч на сьогодні, 19 грудня, на Хмельниччині знищили два з двох запущених рашистами безпілотників-камікадзе типу «Шахед».
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі рашисти запускали «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська (рф).
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