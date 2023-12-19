Рашисти в ніч на 19 грудня вкотре атакували Україну «шахедами»

https://racurs.ua/ua/n190486-na-hmelnychchyni-znyschyly-dva-zapuscheni-rashystamy-shahedy-infografika.html

Ракурс

В ніч на сьогодні, 19 грудня, на Хмельниччині знищили два з двох запущених рашистами безпілотників-камікадзе типу «Шахед».

.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі рашисти запускали «шахеди» з району Приморсько-Ахтарська (рф).