Великі запаси «Шахедів» дозволяють росії щодня атакувати Україну. Фото:

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Запас дронів-камікадзе у росії настільки достатній, що вона може щодня атакувати Україну з різних напрямків.

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Нещодавно окупанти здійснили масштабний наліт на Київ із рекордною кількістю «Шахедів». Однак задуми Москви щодо масованого ракетного удару по Україні з’ясувати складно. Зараз росіяни накопичують балістичні та крилаті ракети. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що влітку росія частіше обстрілювала українську територію ракетами.

Це крилаті ракети, зокрема. Балістичні ракети, маю на увазі «Іскандер-М». Зрештою такі речі, які відбувалися останнім часом, ми не вперше переживаємо… Ми бачили улітку і «Кинджали», і крилаті ракети, і балістичні, і дрони, — зазначив Ігнат.

За його словами, ближче до настання холодів окупанти почали застосовувати ракети повітряного базування: Х-101, Х-555. Вже були обстріли Києва «Іскандерами» та ракетами С-400.

Нагадаємо, українські військові заявили, що російський флот вичікує посилення морозів в Україні й накопичує запаси ракет. Завдати ракетного удару ворог може навіть з далекої відстані чи російських портів, бо крилаті ракети «Калібр» можуть летіти на відстань 2,5 тис. км.