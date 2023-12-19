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Защитники Украины ликвидировали более 248 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
1140 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190489-1140-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 348 тис. 300 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 798 танків;
- 10 тис. 771 бойову броньовану машину;
- 8 тис. 190 одиниць артилерійських систем;
- 926 одиниць РСЗВ;
- 611 одиниць засобів ППО;
- 324 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 299 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 611 крилатих ракет;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 842 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1200 одиниць спеціальної техніки.
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