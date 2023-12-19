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Защитники Украины ликвидировали более 248 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

1140 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

19 дек 2023, 09:57
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 348 тис. 300 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 5 тис. 798 танків;
  • 10 тис. 771 бойову броньовану машину;
  • 8 тис. 190 одиниць артилерійських систем;
  • 926 одиниць РСЗВ;
  • 611 одиниць засобів ППО;
  • 324 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 6 тис. 299 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 611 крилатих ракет;
  • 22 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 10 тис. 842 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1200 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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