Рашисты продолжают наступательные действия

https://racurs.ua/n190487-rf-provodit-nastupatelnye-deystviya-na-treh-napravleniyah-syrskiy.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують наступальні дії на трьох напрямках — Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському.

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Про це сьогодні, 19 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Зазначається, що на всіх трьох напрямках українські військові тримають оборону та знищують ворога:

Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v». Мета ворога на цьому напрямку — наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на межі Донецької області;

на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники;

не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.

Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу, — наголошує Сирський. — Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога.

Сирський зазначив, що ворог зазнає великих втрат, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в’язнів. Так, за першу половину грудня рашисти втратили у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки, зокрема:

67 танків;

понад сто бойових броньованих машин;

77 гармат і мінометів різних калібрів.