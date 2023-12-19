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Рашисти продовжують наступальні дії
рф проводить наступальні дії на трьох напрямках — Сирськийhttps://racurs.ua/ua/n190487-rf-provodyt-nastupalni-diyi-na-troh-napryamkah-syrskyy.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують наступальні дії на трьох напрямках — Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському.
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Про це сьогодні, 19 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
Зазначається, що на всіх трьох напрямках українські військові тримають оборону та знищують ворога:
- Бахмутський напрямок залишається надзвичайно важливим для російських загарбників. На ньому вони зосереджують основні зусилля і для ведення штурмових дій застосовують найбільш боєздатні підрозділи десантних військ, морську піхоту та сформовані з колишніх злочинців підрозділи «шторм z» та «шторм v». Мета ворога на цьому напрямку — наступ на населений пункт Часів Яр, потім на Костянтинівку, Дружківку, Слов’янськ, Краматорськ з подальшим виходом на межі Донецької області;
- на Лиманському напрямку російські окупаційні війська перейшли до постійних атак позицій українських військ в напрямках Макіївки та Тернів. Ведуться бойові дії на Сіверському напрямку. Окупанти активно використовують техніку під час проведення штурмів, яку постійно знищують українські захисники;
- не припиняються щоденні штурмові дії російських військ в районі Синьківки з метою її захоплення та створення плацдарму для подальшого наступу на місто Куп’янськ.
Ситуація складна. Нам доводиться воювати в умовах переваги ворога як в озброєнні, так і в кількості особового складу, — наголошує Сирський. — Втім, командири і штаби в режимі 24/7 відстежують зміни в обстановці, аналізують дії противника та своїх військ, приймають ефективні управлінські рішення для посилення оборони та знищення ворога.
Сирський зазначив, що ворог зазнає великих втрат, які поповнює резервами штурмових батальйонів сформованих з колишніх в’язнів. Так, за першу половину грудня рашисти втратили у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця» близько восьми тисяч військовослужбовців. Крім того, було знищено або ушкоджено понад п’ятсот одиниць ворожої військової техніки, зокрема:
- 67 танків;
- понад сто бойових броньованих машин;
- 77 гармат і мінометів різних калібрів.
На відміну від агресора, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом продуманого планування бойових дій та ефективного використання артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння, — наголосив Сирський. — А найбільшою цінністю для нас є життя наших воїнів. Мінімізація втрат завжди у пріоритеті під час планування операцій.
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