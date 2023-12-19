В рядах рашистов вспышка «мышиной лихорадки», фото:

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Ракурс

Так, На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».

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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів — через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина, — вказано в повідомленні.

Симптоми мишачої лихоманки включають:

сильний головний біль;

зростання температури тіла до 40 градусів;

висипи та почервоніння;

зниження тиску;

крововиливи в очах;

нудоту;

блювання по декілька разів на день.

Крім того, оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.