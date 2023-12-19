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Ракурс
В рядах рашистов вспышка «мышиной лихорадки», фото:

Российские солдаты массово болеют «мышиной лихорадкой» — ГУР

19 дек 2023, 12:59
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Так, На Куп’янському напрямку в багатьох підрозділах російських загарбників зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».


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Про це сьогодні, 19 грудня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Хвороба має вірусний характер та передається до людини від гризунів — через прямий контакт зі збудником, внаслідок вдихання пилу мишачих екскрементів чи потрапляння їх у продукти харчування, які вживає людина, — вказано в повідомленні.

Симптоми мишачої лихоманки включають:

  • сильний головний біль;
  • зростання температури тіла до 40 градусів;
  • висипи та почервоніння;
  • зниження тиску;
  • крововиливи в очах;
  • нудоту;
  • блювання по декілька разів на день.

Крім того, оскільки хвороба вражає нирки, заражений мишачою лихоманкою відчуває інтенсивний біль в попереку та має серйозні труднощі із сечовипусканням.

Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, який задіяний у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий прояв ухилення від участі в бойових діях. До того ж, на першому етапі перебігу «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип, — зазначають у ГУР. — У підсумку — «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність російських «щурів».

Источник: Ракурс


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