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Суд Львова вызывает Илью Киву на заседание

Суд Львова вызывает Илью Киву на заседание — придет ли ликвидированный нардеп (ДОКУМЕНТ)

19 дек 2023, 16:12
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Іллю Киву викликали в суд.


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Повістка датована 13 грудня, викликають його в Личаківський районний суд Львова суд 27 числа. Про смерть екс-нардепа у Підмосков’ї стало відомо 6 грудня.

Нагадаємо, що у листопаді цей суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Тоді йому присуди 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за трьома статтями, в тому числі про держзраду.

Источник: Ракурс


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