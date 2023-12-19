Суд Львова вызывает Илью Киву на заседание

https://racurs.ua/n190504-sud-lvova-vyzyvaet-ilu-kivu-na-zasedanie-pridet-li-likvidirovannyy-nardep-dokument.html

Ракурс

Іллю Киву викликали в суд.

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Повістка датована 13 грудня, викликають його в Личаківський районний суд Львова суд 27 числа. Про смерть екс-нардепа у Підмосков’ї стало відомо 6 грудня.

Нагадаємо, що у листопаді цей суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Тоді йому присуди 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за трьома статтями, в тому числі про держзраду.