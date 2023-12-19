Суд Львова викликає Іллю Киву на засідання - чи прийде ліквідований нардеп

https://racurs.ua/ua/n190504-sud-lvova-vyklykaie-illu-kyvu-na-zasidannya-chy-pryyde-likvidovanyy-nardep-dokument.html

Ракурс

Іллю Киву викликали в суд.

.

Повістка датована 13 грудня, викликають його в Личаківський районний суд Львова суд 27 числа. Про смерть екс-нардепа у Підмосков’ї стало відомо 6 грудня.

Нагадаємо, що у листопаді цей суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Тоді йому присуди 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за трьома статтями, в тому числі про держзраду.