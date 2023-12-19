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Суд Львова викликає Іллю Киву на засідання - чи прийде ліквідований нардеп
Суд Львова викликає Іллю Киву на засідання — чи прийде ліквідований нардеп (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n190504-sud-lvova-vyklykaie-illu-kyvu-na-zasidannya-chy-pryyde-likvidovanyy-nardep-dokument.htmlРакурс
Іллю Киву викликали в суд.
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Повістка датована 13 грудня, викликають його в Личаківський районний суд Львова суд 27 числа. Про смерть екс-нардепа у Підмосков’ї стало відомо 6 грудня.
Нагадаємо, що у листопаді цей суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Тоді йому присуди 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за трьома статтями, в тому числі про держзраду.
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