Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суд Львова викликає Іллю Киву на засідання - чи прийде ліквідований нардеп

Суд Львова викликає Іллю Киву на засідання — чи прийде ліквідований нардеп (ДОКУМЕНТ)

19 гру 2023, 16:12
999

Іллю Киву викликали в суд.


.

Повістка датована 13 грудня, викликають його в Личаківський районний суд Львова суд 27 числа. Про смерть екс-нардепа у Підмосков’ї стало відомо 6 грудня.

Нагадаємо, що у листопаді цей суд ухвалив обвинувальний вирок у справі Киви. Тоді йому присуди 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за трьома статтями, в тому числі про держзраду.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів