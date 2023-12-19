Зеленский ответил на слухи по поводу конфликта с Залужным - У нас рабочие отношения

https://racurs.ua/n190515-zelenskiy-otvetil-na-sluhi-po-povodu-konflikta-s-zalujnym-u-nas-rabochie-otnosheniya.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залежним у нього робочі стосунки.

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Він має відповідати за результат на полі бою, — сказав Зеленський на підсумковій прес-конференції 19 грудня.

На думку президента, Залужний відповідає за результат на полі бою як головнокомандувач.

Допомагати комусь [роздувати конфлікт — «Ракурс"] не буду, — сказав глава держави. — Я вважаю, що бути Головкомом — це честь. І бути президентом України — це честь.

Протягом останніх місяців численні спостерігачі та джерела журналістів повідомляли про серйозний конфлікт між президентом та головнокомандувачем ЗСУ.

За даними публікацій західних ЗМІ, президент нібито роздратований популярністю Залужного та його інтерв’ю, в яких він заявив про безвихідь на фронті та перехід до позиційної війни. Представники української влади заперечують, що такий конфлікт існує.