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Ракурс
Зеленський відповів на чутки щодо конфлікту із Залужним - У нас робочі стосунки

Зеленський відповів на чутки щодо конфлікту із Залужним — У нас робочі стосунки

19 гру 2023, 19:25
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Президент України Володимир Зеленський пояснив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залежним у нього робочі стосунки.


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Він має відповідати за результат на полі бою, — сказав Зеленський на підсумковій прес-конференції 19 грудня.

На думку президента, Залужний відповідає за результат на полі бою як головнокомандувач.

Допомагати комусь [роздувати конфлікт — «Ракурс"] не буду, — сказав глава держави. — Я вважаю, що бути Головкомом — це честь. І бути президентом України — це честь.

Протягом останніх місяців численні спостерігачі та джерела журналістів повідомляли про серйозний конфлікт між президентом та головнокомандувачем ЗСУ.

За даними публікацій західних ЗМІ, президент нібито роздратований популярністю Залужного та його інтерв’ю, в яких він заявив про безвихідь на фронті та перехід до позиційної війни. Представники української влади заперечують, що такий конфлікт існує.

Джерело: Ракурс


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