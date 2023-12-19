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Ракурс
Зеленский вступился за гражданских налогоплательщиков

Зеленский вступился за гражданских налогоплательщиков

19 дек 2023, 20:07
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Президент Володимир Зеленський заступився за цивільних платників податків, оскільки, за його словами, для утримання одного військового потрібно мати шість платників податків.


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І тому візьміть 500 тис. людей, помножте на шість і зрозумійте, як мені уряду, мені, всім нам знайти плюс 3 млн платників податків з січня місяця, — сказав президент

Крім того, Зеленський вважає, що багато українців повертатимуться в Україну коли буде більш надійне ППО, а також через те, що Європа скорочуватиме програми підтримки.

Треба думати й про множинне громадянство. Я вважаю, що це нормально. Українців є 60 млн у світі і не всім обов’язково жити в Україні. Але треба дати їм можливість підтримувати Україну, відкривати тут бізнеси, — повідомив президент.

Источник: Ракурс


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