Зеленский вступился за гражданских налогоплательщиков

https://racurs.ua/n190517-zelenskiy-vstupilsya-za-grajdanskih-nalogoplatelschikov.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський заступився за цивільних платників податків, оскільки, за його словами, для утримання одного військового потрібно мати шість платників податків.

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І тому візьміть 500 тис. людей, помножте на шість і зрозумійте, як мені уряду, мені, всім нам знайти плюс 3 млн платників податків з січня місяця, — сказав президент

Крім того, Зеленський вважає, що багато українців повертатимуться в Україну коли буде більш надійне ППО, а також через те, що Європа скорочуватиме програми підтримки.