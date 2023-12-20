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Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США
Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты СШАhttps://racurs.ua/n190526-verhovnyy-sud-kolorado-zapretil-trampu-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha.htmlРакурс
Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах президента 2024 року на території штату.
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Причина — штурм Капітолію 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа захопили Конгрес США.
Це рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.
Ситуація, ймовірно, визначить контури ситуації на виборах президента США 2024 року. Зазначається, що Верховний суд Колорадо першим у країні встановив, що розділ 3 14-ї поправки, що дискваліфікує людей, які беруть участь у повстанні проти Конституції після складення присяги підтримувати її, застосовний до Трампа. Цим же аргументом керуються опоненти політика, — пишуть журналісти The New York Times.
Передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.
Рішення означає, що колишній президент не буде включений до бюлетенів у штаті Колорадо під час березневих праймеріз республіканців та листопадових спільних виборів. Вердикт заснований на 14 поправці до Конституції: вона забороняє висуватися на вибори тим, хто брав участь у заколоті. За ухвалу проголосували чотири судді з семи.
Рішення набуде чинності 4 січня 2024 року та не буде обов’язковим для інших штатів. Судді наголосили, що адвокати Трампа можуть подати апеляцію до Верховного суду США. У цьому випадку воно не набуде чинності в Колорадо до вердикту, але пошириться на всі штати, якщо Трампа програє.
Президентські вибори у США проводить кожен зі штатів самостійно. Правила, за якими організовано голосування, та критерії, за якими кандидати потрапляють до бюлетенів, визначаються штатами незалежно один від одного.
Подібні позови проти Трампа були подані в Міннесоті та Мічигані, в обох штатах суди першої інстанції відмовилися забороняти колишньому президенту балотуватися знову.
У Колорадо суд першої інстанції погодився з позовом по суті, але ухвалив, що Трамп має бути допущений до участі у виборах, оскільки президентська присяга відрізняється від згаданої у Чотирнадцятій поправці. Верховний суд штату визнав цю різницю несуттєвою.
У 2020 році Джо Байден отримав у Колорадо 55% голосів. Кандидати у президенти від республіканців не вигравали у Колорадо з 2004 року.
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