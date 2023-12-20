Верховный суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в президенты США

https://racurs.ua/n190526-verhovnyy-sud-kolorado-zapretil-trampu-ballotirovatsya-v-prezidenty-ssha.html

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Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах президента 2024 року на території штату.

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Причина — штурм Капітолію 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа захопили Конгрес США.

Це рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.

Ситуація, ймовірно, визначить контури ситуації на виборах президента США 2024 року. Зазначається, що Верховний суд Колорадо першим у країні встановив, що розділ 3 14-ї поправки, що дискваліфікує людей, які беруть участь у повстанні проти Конституції після складення присяги підтримувати її, застосовний до Трампа. Цим же аргументом керуються опоненти політика, — пишуть журналісти The New York Times.

Передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.