Отставку Валерия Залужного негативно бы восприняли 72% украинцев. Фото:

https://racurs.ua/n190540-otstavku-zalujnogo-negativno-by-vosprinyali-72-ukraincev-opros.html

Ракурс

Відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного не підтримує переважна більшість українців.

.

Негативно до такого кадрового рішення поставилися б 72% громадян. Позитивно до цього б віднеслися б лише 2% респондентів. Ще 21% українців нейтрально сприйняли б таку новину, а 5% опитаних не змогли сформулювати свою думку. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Соціологи зазначили, що серед опитаних, які довіряють президенту Володимиру Зеленському, 71% поставилися б негативно до рішення звільнити Залужного й лише 3% поставилися б до цього позитивно.

У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного, — наголосили в КМІС.

Опитування також показало, що 43% українців вірять у те, що між президентом та головнокомандувачем ЗСУ можуть бути певні розбіжності чи тертя. Однак лише 8% вважають, що ситуація «дуже серйозна», а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозні.

При цьому 39% опитаних взагалі не вірять у якийсь конфлікт, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції 19 грудня заявив, що з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залежним у нього робочі стосунки, але додав, що Залужний відповідає за результат на полі бою як головнокомандувач.

Протягом останніх місяців численні спостерігачі та джерела журналістів повідомляли про серйозний конфлікт між президентом та головнокомандувачем ЗСУ.