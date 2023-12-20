Услуга купли-продажи авто уже работает в «Дії»

В «Дії» появилась услуга купли-продажи авто

https://racurs.ua/n190545-usluga-kupli-prodaji-avto-uje-rabotaet-v-diyi.html

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У застосунку «Дія» запрацювала онлайн-послуга з перереєстрації автотранспорту — легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.

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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації

Тепер придбати машину можна буде в кілька кліків без зайвих перевірок, «бігунків», черг на касі банку та величезної комісії — послуга перереєстрації авто доступна в «Дії», — вказано в повідомленні. — Зараз сервісом зможуть скористатися власники легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Очікується, що онлайн-сервіс зробить відповідну послугу прозорою та зменшить корупційні ризики, оскільки перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі людини.

Для того, щоб скористатися новим сервісом, слід:

власнику авто сформувати заяву в «Дії» та поділися QR-кодом або посиланням на договір;

після чого покупець його підписує й вибирає - залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.