Услуга купли-продажи авто уже работает в «Дії»https://racurs.ua/n190545-usluga-kupli-prodaji-avto-uje-rabotaet-v-diyi.htmlРакурс
У застосунку «Дія» запрацювала онлайн-послуга з перереєстрації автотранспорту — легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.
Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації
Тепер придбати машину можна буде в кілька кліків без зайвих перевірок, «бігунків», черг на касі банку та величезної комісії — послуга перереєстрації авто доступна в «Дії», — вказано в повідомленні. — Зараз сервісом зможуть скористатися власники легкових автівок, мотоциклів і мопедів.
Очікується, що онлайн-сервіс зробить відповідну послугу прозорою та зменшить корупційні ризики, оскільки перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі людини.
Для того, щоб скористатися новим сервісом, слід:
- власнику авто сформувати заяву в «Дії» та поділися QR-кодом або посиланням на договір;
- після чого покупець його підписує й вибирає - залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.
У Дії також можна замовити доставку техпаспорта й нового номерного знака на відділення Укрпошти. Тож більше не потрібно витрачати час на повторні поїздки до сервісного центру та стояти в чергах, — зазначають у відомстві. — Клік-клік — і ваша «ластівка» в нового власника. Цифровізація економить час.