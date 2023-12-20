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Ракурс
У «Дії» з’явилася послуга купівлі-продажу авто

Послуга купівлі-продажу авто вже працює у «Дії»

20 гру 2023, 17:57
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У застосунку «Дія» запрацювала онлайн-послуга з перереєстрації автотранспорту — легкових автомобілів, мотоциклів та мопедів.


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Про це сьогодні, 20 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації

Тепер придбати машину можна буде в кілька кліків без зайвих перевірок, «бігунків», черг на касі банку та величезної комісії — послуга перереєстрації авто доступна в «Дії», — вказано в повідомленні. — Зараз сервісом зможуть скористатися власники легкових автівок, мотоциклів і мопедів.

Очікується, що онлайн-сервіс зробить відповідну послугу прозорою та зменшить корупційні ризики, оскільки перевірка авто та користувачів здійснюватиметься автоматично, без участі людини.

Для того, щоб скористатися новим сервісом, слід:

  • власнику авто сформувати заяву в «Дії» та поділися QR-кодом або посиланням на договір;
  • після чого покупець його підписує й вибирає - залишити старий номерний знак або змінити на новий зі спеціальною серією.

У Дії також можна замовити доставку техпаспорта й нового номерного знака на відділення Укрпошти. Тож більше не потрібно витрачати час на повторні поїздки до сервісного центру та стояти в чергах, — зазначають у відомстві. — Клік-клік — і ваша «ластівка» в нового власника. Цифровізація економить час.

Джерело: Ракурс


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